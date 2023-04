Arti marziali cinesi, due giorni da non perdere

Due giorni da non perdere a Porto Recanati: il 20 e il 21 maggio, al PalaMedi di Porto Recanati dove si svolgerà il Gran Gala di arti marziali cinesi. La manifestazione, patrocinata dal Comune, è promossa dal gruppo Amado–Fiws e da Asi Nazionale, con la collaborazione della Nine Dragons Academy. Il 20 maggio, dalle 18.30 alle 20, ecco "Discover Shaolin" il maestro Shi De Cheng, autentico monaco Shaolin, incontra la cittadinanza per rispondere alle domande sulla cultura millenaria del kung fu. Il 21 si entrerà nel cuore della kermesse: alle 8.30 la gara nazionale e le finali del campionato di arti marziali cinesi, con atleti provenienti da tutta Italia. Dalle 17 alle 19 il gratuito di difesa personale aperto a tutti e lezione di filosofia marziale contro il bullismo e la violenza tenuto dalla maestra Enza Giangiacomo, cintura nera V duen, insegnante di arti marziali da oltre trent’anni, campionessa nazionale di combattimento sportivo cinese (Sanda) e mondiale di Sanda nel torneo Kung Fu del 2009.