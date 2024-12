Arti marziali miste, il trionfo di Rapaccini

"RiccardORO". Debutto da incorniciare per il giovane Riccardo Rapaccini che a Roma ha subito vinto nella categoria Assoluto Junior/Senior. Nella capitale si è disputata la 12esima edizione della Coppa Italia di MMA (Arti marziali miste) della Federkombat, prova di selezione per i National Teams che parteciperanno alle gare internazionali dell’IMMAF. Il diciottenne di Appignano, tesserato per la Zicatela Fight di Tolentino, ha sbaragliato la concorrenza nei 57kg di peso. Vittoria per Riccardo, ma gioia anche per il suo istruttore, Marco Bentivoglio. Insomma Rapaccini ha confermato tutto il potenziale che aveva già messo in mostra nelle competizioni giovanili, tanto da essere convocato dalla Nazionale nel 2022 per partecipare alla Coppa del mondo di MMA Light.

Andrea Scoppa