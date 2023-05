Artigiani in trasferta con il progetto "Craft surfing" di Cna

Due artigiani maceratesi hanno potuto mostrare domenica scorsa la loro maestria ad Ascoli, nell’ambito del progetto Cna "Craft surfing", ispirato alla modalità di viaggiare low cost diffusa in tutto il mondo. "In questo progetto una bottega artigiana che ospita colleghi provenienti da altre province; sono iniziative socialmente e professionalmente assai stimolanti", spiega Federica Carosi, che coordina per Cna Macerata il mestiere dell’artigianato artistico e tradizionale. La bottega ospitante maceratese la scorsa settimana è stata quella di Annamaria Dichiara, artigiana degli abiti da sposa di Civitanova, mentre questa settimana i restauratori Alessandra Bellucci di Macerata e Milko Morichetti (foto) di Mogliano sono stati ospitati nella bottega Arté di Barbara Tomassini, nel suo laboratorio espositivo in via Pretoriana ad Ascoli.