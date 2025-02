Artigiano cade dalla scala. È in condizioni gravi

Grave infortunio sul lavoro, ieri mattina, in cui è rimasto coinvolto il recanatese Graziano Morresi, titolare di un’azienda specializzata nella riparazione di caldaie e impianti di termoidraulica in zona ex Eko di Recanati.

L’incidente si è verificato verso le 10.15, durante i lavori di manutenzione di una caldaia di una grossa azienda situata lungo la strada Regina, a Potenza Picena. Secondo le prime ricostruzioni, Morresi stava operando su una scala a libretto a circa un paio di metri di altezza, intento a eseguire interventi su una caldaia fissata a un muro. Per cause ancora da verificare l’uomo ha perso l’equilibrio e, con una caduta rovinosa a terra, ha battuto violentemente la testa. Il colpo è stato così forte che gli ha provocato un forte trauma cranico e una copiosa perdita di sangue. Inizialmente Morresi ha iniziato a urlare richiamando l’attenzione di un altro operaio che, accorso sul posto, lo ha trovato in una pozza di sangue.

La situazione è apparsa subito difficile: Morresi ha perso conoscenza poco prima dell’arrivo dei soccorsi. L’intervento tempestivo degli operatori sanitari del 118 è stato cruciale. Morresi, che mostrava difficoltà respiratorie, è stato intubato direttamente sull’ambulanza dove le sue condizioni sono state valutate come critiche. È stata quindi allertata l’eliambulanza, che è atterrata nel terreno adiacente all’azienda, e da lì il recanatese p stato portato all’ospedale Torrette di Ancona dove è stato immediatamente sottoposto a trattamenti urgenti.

Secondo le prime valutazioni, Morresi avrebbe subito un trauma cranico di grave entità con possibili danni anche alla spalla e alla schiena. La violenza dell’impatto fa sospettare che l’uomo possa essere caduto senza avere la possibilità di attutire l’atterraggio, forse a causa di un malore improvviso. A Potenza Picena sono intervenuti gli ispettori del Servizio prevenzone e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ast di Macerata, per avviare gli accertamenti necessari.

Nel frattempo la comunità di Recanati, dove Morresi risiede con la sua famiglia, segue con apprensione gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, fortemente preoccupata per la situazione.

Asterio Tubaldi