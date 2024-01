Artigiano stroncato da un malore nel sonno

Sorpreso da un malore nel sonno, è stato trovato senza vita in casa sua Giovanni Fedeli (nella foto), artigiano 70enne di Urbisaglia. A lanciare l’allarme, lunedì sera, è stato un familiare: non riuscendo a mettersi in contatto con lui da qualche giorno, è passato a casa per controllare cosa fosse successo, ma una volta entrato ha trovato il 70enne a letto, avvolto nella termocoperta ancora accesa. Nonostante l’arrivo dei soccorritori, ormai purtroppo il cuore di Fedeli aveva smesso di battere. Su disposizione del sostituto procuratore Enrico Riccioni, il medico legale Antonio Tombolini ieri mattina ha effettuato l’ispezione cadaverica. L’esame è stato sufficiente per chiarire le cause naturali del decesso, risalente probabilmente a un paio di giorni prima del ritrovamento. Dalla procura è stato dunque concesso il nulla osta alla sepoltura, e il funerale è stato fissato per oggi: si terrà alle 14.30 nella chiesa di San Lorenzo a Urbisaglia.