Artisti a Villa Cozza, le opere in mostra

Sabato e domenica l’Ecomuseo Villa Ficana ospiterà il progetto "Atterrati in un vortice di nebbia" con l’esposizione dei lavori di Mirella, Antonio e Gabriela – residenti della struttura Villa Cozza - Apsp Ircr Macerata. I lavori hanno ricevuto la menzione speciale nel bando "Atterrati! Call for art" e verranno inaugurati sabato alle 16.30 al centro visite dell’Ecomuseo (borgo Santa Croce 89), alla presenza degli artisti e dei rappresentanti dell’ente. La mostra sarà visitabile solo sabato e domenica dalle 16 alle 19.

Il progetto collettivo nasce anche grazie alla presenza di due volontari, Fiorella e Nazzareno, ex docenti di arte e immagine che hanno accompagnato il lavoro degli artisti tra passione, entusiasmo e voglia di esprimersi. A corredo della mostra, poi, sarà presentato il racconto per immagini del fotografo francese Alban Besson, ospite a Villa Ficana. Sarà possibile partecipare a visite guidate del borgo, alla scoperta dell’architettura in terra cruda del tardo Ottocento.

Per ulteriori informazioni sul progetto e sull’esposizione visitare il sito www.ecomuseoficana.it o seguire le pagine Facebook e Instagram di Atterrati – Call for Art, museovillaficana@gmail.it | tel. 0733.470761.