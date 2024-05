Artisti ancora ’tra le stelle’. Si dipinge e i bambini si divertono

Torna anche quest’anno ’Artisti fra... le stelle’, il progetto "a colori", partito dalla creatività di Laura Acciarresi, titolare de ’La Gioconda’, la corniceria sartoriale, in via Trento. "Tutto nasce nel 2012 come un progetto per mostrare alle persone che fare arte è motivo di aggregazione e altruismo – racconta Acciarresi – per coinvolgere il maggior numero di persone a questo evento e per introdurre l’arte, come elemento principale, si è pensato nel 2014, insieme alla mia amica Lucia Agostinelli, di far partecipare i bimbi e la loro meravigliosa fantasia, facendogli dipingere la metà di una stella di polistirolo del diametro di 60 centimetri e l’altra metà farla completare al pittore.

Nel corso degli anni due sono stati i plessi di Corridonia coinvolti: la scuola paritaria dell’infanzia ’Eugenio Niccolai’, la primaria di Colbuccaro e nell’ultima edizione l’associazione Avulss Corridonia con i ragazzi del ‘Club del Sorriso". Infatti, il progetto dello scorso anno si concluse con il taglio del nastro di una mostra di pittura in via Cavour, un momento ’stellare’ illuminato dalle creazioni realizzate per metà dal ’Club del Sorriso’ e per l’altra da degli artisti. Ora le stelle sono di nuovo pronte, per essere consegnate ai pittori che vorranno partecipare nel negozio ’La Gioconda’, dopodiché ci sarà tempo fino al 28 giugno. "Oramai questa grande ragnatela umana che ancora una volta, ha vibrato e tenuto in equilibrio tutte queste forti emozioni unendole e rendendole uniche nella sua costellazione – afferma – ci conduce al centro di un progetto dove non ci sono e saranno mai vincitori o vinti ma, persone di ogni fascia d’età che escono arricchite da un mondo che concede il lusso di colorare persino il sole di viola o il cielo di verde, finalmente ciascuno invece che diverso assumerà il ruolo di essere unico. Quell’unicità che l’arte fa di un essere comune, un essere totalmente libero – sottolinea Acciarresi –. Ultimamente anche l’associazione "AttivaMente Alzheimer" di Civitanova Alta ha aderito a questo progetto in una dimensione tra ricordi e realtà".

Diego Pierluigi