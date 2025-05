Artisti civitanovesi a Palermo. Una mostra e nuovi legami

Artisti civitanovesi in vetrina a Palermo e in visita per istituire il gemellaggio con i colleghi locali. Da domenica scorsa fino alla prossima, i rappresentanti della sezione Ucai di Civitanova (l’Unione cattolica degli artisti italiani), con i loro omologhi siciliani daranno vita alla mostra collettiva "Vivere a colori". L’iniziativa andrà in scena nella cripta della chiesa di San Giorgio dei Genovesi, a Palermo, e al taglio del nastro saranno presenti Pina Coppola, presidente di Ucai Civitanova con l’art promoter Isabela Seralio e Salvatore Sammataro, presidente della sezione palermitana. L’occasione sancirà il gemellaggio tra le due realtà e si tratta di un’opportunità "per dare valore e futuro a tutte le forme artistiche contemporanee – dice Coppola –, legandole anche a scambi e amicizie che si possono trasformare in progetti comuni". Vi parteciperanno gli artisti civitanovesi Maria Baldini, Giuseppina Bascietto, Anna Cannizzo, Gabriella Cesca, Rosanna Ciminari, Daniela Corvatta, Silvio Craia, Cristina Giovannucci, Anna Maria Lopes, Rocchina Marchese, Rossella Marino, Romina Madonna, Isabela Seralio, Marcel Seralio. La stessa associazione è reduce dal successo di un’altra collettiva, "Va dove ti porta il cuore", che si è svolta al Lido Cluana su idea dell’artista Daria Castelli.