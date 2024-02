Artisti civitanovesi in mostra da domani a Fermo con ‘I sogni e la realtà’

L’Ucai di Civitanova sbarca a Fermo, con una mostra d’arte organizzata in collaborazione con l’associazione cultuale ‘Arte and Dream’ di Monte Urano. Si tratta di una ventina di opere, in vetrina da domani fino al 24 febbraio alla galleria ‘Le vie dei colori’ di Fermo, sul tema de ‘I sogni e la realtà’. "Agli artisti, l’universo onirico dona risorse creative immense. L’accostamento di situazioni e immagini misteriose e sorprendenti spalanca le porte all’irrazionale, dove le cicatrici emozionali possono essere espresse liberamente con sfumature diverse", spiegano dall’Ucai (Unione cattolica artisti italiani, ndr). Ecco gli artisti che esporranno: Paolo Agostini, Carmen Bruno, Gino Capulli, Gabriella Cesca, Rosanna Ciminari, Michael Eldridge, Enrichetta Gadioli, Oronzo Mattiace, Mario Mercoldi, Carina Pieroni, Alessandro Ponte, Viviana Romagnani, Pino Santandrea e Maria Venezia. Il taglio del nastro è previsto alle 17 di domani, in presenza delle autorità cittadine e della titolare della Galleria Lorena Massucci. Per l’occasione, spazio alla presentazione critica del dottor Paolo Sbattella, con i testi scritti dal perito d’arte Giovanni Innocenti e le poesie di Angela Mazzanti.

f. r.