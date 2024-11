"Artisti condannati", lo spettacolo di Sciame con la ballerina Carletti

Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale di Treia. Da segnare in agenda la data di sabato, alle 21.15, per lo spettacolo curato da Marco Sciame (foto) con la partecipazione straordinaria della danzatrice Elisa Carletti. "Artisti condannati: l’estetica oltre le regole" è il titolo della serata in programma, un’intensa narrazione d’arte dedicata a coloro che hanno osato sfidare convenzioni e regimi in nome della libertà creativa. "Artisti condannati" non è solo uno spettacolo, ma un viaggio nel tempo alla scoperta di anime ribelli, di visionari e di anticonformisti che hanno fatto dell’arte un linguaggio di sfida. Attraverso parole e danza, si celebrano figure coraggiose che hanno lottato per esprimersi oltre i limiti imposti, trasformando l’estetica in uno strumento di resistenza e bellezza. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che credono nella potenza espressiva dell’arte e nella sua capacità di superare le barriere.