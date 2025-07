Artisti di strada e shopping: "Notte di Vita" a Corridonia

Corridonia si prepara a vivere la serata più "calda" dell’anno. Tutto è pronto per la tradizionale "Notte di Vita", organizzata dal Comune e il centro socio-culturale "Mons. Raffaele Vita" che si accenderà domani con protagonisti i commercianti della città. Dalle 19 e fino a tarda notte: negozi aperti, artisti di strada, live band, street food e dj set. In programma anche mostre ed eventi, giochi per bambini e ballo.

Saranno 13 le zone interessate: piazza Filippo Corridoni, piazza del Popolo, piazzale Col del Rosso, via Cavour, piazza San Pietro, il centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici", piazzale della Vittoria, via Trento, via Santa Croce, piazzale Europa e via Sant’Anna. Molti esercenti proporranno musica dal vivo e dj set, mentre il palco in piazza Corridoni ospiterà una serie di dj, fino allo spettacolo finale con Elion dj.

Presenti poi zone dedicate allo street food, con soluzioni anche gluten free, e tra gli spettacoli si fonderanno arte, moda, moto d’epoca e biciclette, in più due aree dedicate ai più piccoli: i gonfiabili in piazzale Europa e il Circo Ludobus in piazzale Col del Rosso.

"Un evento che vedrà il coinvolgimento di tutta la comunità – ha affermato la sindaca Giuliana Giampaoli –. Una prova della vitalità della nostra città che grazie alla collaborazione di commercianti, artisti, associazioni e operatori di diverse categorie, è pronta a offrire una notte di divertimento per tutte le età".

"Questa serata rappresenta non solo un’opportunità di svago – ha sottolineato l’assessore alle politiche giovanili Gemma Acciarresi – ma anche un momento fondamentale per valorizzare il commercio locale".