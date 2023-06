"Artisti fra le stelle" Mostra di pittura

Sarà inaugurata oggi alle 16.30 nei locali in via Cavour n. 82, la mostra di pittura "Artisti fra le stelle", che resterà aperta fino all’intera giornata di domani. Il progetto, curato e ideato da Laura Acciarresi in collaborazione con l’associazione Avulss di Corridonia, vedrà protagonisti i ragazzi del "Club del Sorriso", i quali hanno realizzato una metà di una stella la cui pittura è stata poi completata da artisti. "Il progetto nasce nel 2012 – spiega Acciarresi – con l’intento di dimostrare alla gente che fare arte è motivo di aggregazione, altruismo e gioia di vivere. Per coinvolgere il maggior numero di persone a partecipare, si è pensato nel 2014, di far partecipare i bimbi delle scuole, facendogli dipingere la metà di una stella di polistirolo del diametro di 60 centimetri mentre, l’altra metà farla completare da un pittore – precisa –. Nel corso degli anni due sono stati i gruppi di Corridonia coinvolti. Quest’anno si sono aggiunti i ragazzi dell’Avulss che hanno dimostrato quanta fantasia e gioia si possa trasmettere con i colori e in quest’ultima edizione hanno preso parte 38 amici artisti. Una locomotiva silenziosa che a tutta forza ha percorso uno spazio-tempo infinito, attraversando anche un periodo complicato come quello del Covid, accogliendo a bordo artisti locali, fuori regione e internazionali".