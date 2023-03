Artistico, premio per "Storie di alternanza" E a scuola c’è la visita di Dante Ferretti

Gli studenti del liceo artistico Cantalamessa sono stati premiati per il terzo anno consecutivo come primi classificati della provincia di Macerata per il concorso "Storie di alternanza", organizzato dalla Camera di commercio delle Marche. Il liceo ha ottenuto il primo premio per la categoria licei con "Biblioteche virtuali Vismap", un video realizzato da un gruppo di studenti delle quinte, coordinati dalla prof Cristiana Torresi, per raccontare l’esperienza svolta da alcuni di loro con l’industria Vismap. Il liceo, in collaborazione con la Fondazione Carima, ha anche dato vita al progetto triennale "Dante Ferretti - la fabbrica dei Sogni". Nella giornata di martedì, lo scenografo maceratese ed ex allievo del liceo ha tenuto un incontro con gli studenti. Il progetto ha dato l’opportunità ai ragazzi di approfondire la conoscenza dello scenografo.