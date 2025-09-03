Artù e Aaron cercano famiglia. Lo stand per San Giuliano

Due ospiti speciali sono stati i protagonisti della fiera di San Giuliano lo scorso weekend, accolti sotto lo stand dell’associazione Argo: i due cuccioli Artù e Aaron hanno salutato passanti e fatto conoscenza con gli interessati all’adozione, nella speranza di conoscere la loro nuova famiglia. All’inizio del 2025, insieme ai loro fratellini, erano stati trovati a Mogliano in un fossato. I quattro piccoli sono stati recuperati, curati e accolti nel canile comunale di Civitanova, gestito da Meridiana Cooperativa Sociale, con cui l’associazione Argo e l’associazione Una collaborano attivamente. Un lavoro di rete che ha già permesso agli altri due fratelli Alf e e Ares di trovare una casa, lo stesso lieto fine che meritano Artù e Aaron. Dopo i giorni di fiera a Macerata, diverse sono le persone rivelatesi interessate ai cuccioli. "Per entrambi i cuccioli ci sono delle persone interessate, che hanno chiesto informazioni su di loro nei giorni della fiera – concludono dall’associazione Argo –. Al momento non c’è ancora nulla di certo perché in fase di valutazione, ma speriamo possano trovare la casa che meritano. La fiera di San Giuliano però, come ogni anno, ci ha aiutato a offrire loro delle possibilità in più, e di questo siamo contenti".

Martina Di Marco