Ascensore chiuso e disagi, arrivano le scuse del Comune

Il cambiamento di orario di alcuni servizi, come quello della polizia municipale, ha creato domenica scorsa disagi ai cittadini e turisti che non hanno potuto utilizzare l’ascensore del palazzo Comunale che da via Cesare Battisti porta direttamente in piazza Leopardi. È accaduto, infatti, che a causa dell’organico ridotto del corpo dei vigili urbani, l’ufficio del comando, che si trova in piazza Leopardi, domenica sia rimasto chiuso sino alle 16 in quanto era previsto un servizio serale. Solo che nessuno degli addetti alla polizia locale ha pensato di aprire i due ingressi del Comune che avrebbero permesso l’utilizzo dell’ascensore interno. Le scuse ufficiali del Comune: "Ci scusiamo per il disguido nell’apertura dell’ascensore del Comune. Di norma l’ascensore è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 e oltre in occasione di eventi programmati in piazza Leopardi".