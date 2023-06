Ascensore fuori uso da giorni, Micucci chiede spiegazioni

Ascensore del sottopasso Esso inutilizzabile da una decina di giorni. Il cartello con la scritta ‘fuori servizio’ è affisso davanti all’impianto, utilizzato soprattutto in estate, per l’attraversamento della statale e il raggiungimento della spiaggia, da parte di persone con handicap fisici e famiglie con passeggini. Francesco Micucci (Pd) ne chiede conto al Comune "anche perché - dice - in questo periodo non sembra ci siano stati interventi di tecnici per risolvere il problema". Ha inoltre presentato una interrogazione consiliare, chiedendo in alternativa una relazione scritta se non verrà convocato il Consiglio, per invitare l’amministrazione a dare chiarimenti ai cittadini, sui tempi di ripristino e per sapere "se c’è un contratto di manutenzione con ditte specializzate, il costo dello stesso ed eventuali penali".