Ascensore per il centro a mezzo servizio, code e disagi nel giorno del patrono

Macerata, 1 settembre 2025 – Per chi abitualmente lascia l’auto al parcheggio Garibaldi di Macerata, forse non è una novità. Ma per i tantissimi automobilisti che ci sono passati in questi giorni, salire dall’area di sosta al centro storico è stata una mezza impresa. Come se non bastasse la chiusura del percorso pedonale per i lavori ai sottopassaggi dei Cancelli, infatti, dal 4 agosto scorso per lavori di manutenzione funziona solo uno dei due ascensori che collegano il parcheggio Garibaldi a viale Leopardi. Il risultato è stato che, con il grosso afflusso di persone legato alla fiera del patrona San Giuliano, si sono create lunghe code e attese sia a scendere che a salire. Ai malcapitati non è rimasto che armarsi di pazienza e attendere il proprio turno. Non proprio un bel biglietto da visita per chi arriva da fuori Macerata.