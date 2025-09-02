Ascensori a mezzo servizio: "Situazione indecorosa"

"Biglietto da visita indecoroso per la città, un problema che si protrae da tempo senza trovare soluzione". Così i consiglieri comunali di opposizione Alberto Cicarè (Strada Comune) e Narciso Ricotta (Partito democratico) su disagi e code creatisi durante il weekend di San Giuliano all’ascensore del parcheggio Garibaldi: dei due ascensori presenti per raggiungere il centro storico solo uno era in funzione (l’altro è in manutenzione dal 4 agosto), con l’ulteriore mancata possibilità di percorrere la vicina strada pedonale chiusa da mesi per lavori.

"Qualche giorno prima di San Giuliano avevo scritto un post sui social riguardo l’argomento, augurandomi che l’ascensore sarebbe ripartito per i giorni di festa – afferma Cicarè –. Penso che ci siano problemi abbastanza grandi su quegli ascensori, che sono molto malandati, e la diretta conseguenza è stato il caos creatosi nei giorni scorsi. Dopo cinque San Giuliano, questa amministrazione deve solo vergognarsi per come ha mostrato ai maceratesi e ai turisti lo stato della nostra città. Oltre agli ascensori non funzionanti, ci sono sottopassaggi in condizioni pietose come quello in corso Garibaldi o via Roma, per non parlare della corta di Villa Potenza, lavori fermi e disagi costanti. È una situazione di degrado generale e cattiva manutenzione, dimostrata da questi problemi così come nelle piccole cose".

Narciso Ricotta, capogruppo del Partito democratico, continua: "La situazione di non funzionamento dell’ascensore e del percorso a piedi si protrae da tanto tempo, ed è stata denunciata più volte senza trovare alcuna soluzione. Aggiungo a questo che anche l’accesso al parcheggio del centro storico, sotto ai giardini Diaz, ogni tanto registra un blocco degli ascensori, che costringe le persone a salire le scale a piedi lungo un percorso imbarazzante dal punto di vista igienico e di decoro. Occorre che il Comune, tramite l’Apm, provveda a rendere funzionali e accettabili questi collegamenti, intervento che l’Apm è in grado di fare perché (se non sbaglio) ha chiuso il bilancio 2024 con 700mila euro di utili: un più che dovrebbe essere destinato agli investimenti e alla manutenzione della città invece che ai festival di ogni assessore".

Ad accrescere l’odissea degli automobilisti, giunti in città per la festa del patrono, anche la decisione, da parte del gestore privato, di far pagare anche di domenica la sosta nel parcheggio di via Trento (nei pressi del Cancelli, dalle 9 alle 20 alla tariffa di 1,20 euro all’ora). "In quel caso occorreva che il Comune, nella convenzione, prevedesse un tipo di accordo diverso per i giorni di festa", conclude Ricotta.