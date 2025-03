Ascensori a singhiozzo. L’Apm finisce nel mirino: "È ora che garantisca l’accessibiltà al centro"

I malfunzionamenti degli ascensori per il centro storico creano disagi enormi. L’Apm dovrebbe investire i suoi utili nei servizi ai cittadini; accessibilità e sostenibilità dovrebbero essere centrali.

Dopo gli ennesimi guasti all’ascensore che dal parcheggio Garibaldi sale in viale Leopardi (con cinque liberate sabato dai vigili del fuoco e due l’altroieri), il Comune e l’Apm, interpellati dal Carlino, si rimpallano le responsabilità. "È meglio sentire Mira (il presidente dell’Apm, ndr), noi abbiamo poca voce in capitolo", dice l’assessore Laura Laviano. "Il piano degli investimenti degli ascensori è stato consegnato al Comune – dice invece Luca Mira –. Posto che tali strutture vanno incluse in un più ampio progetto che prevede la realizzazione di ulteriori ascensori, le informazioni vanno chieste direttamente al Comune".

"L’ascensore che sale dal parcheggio Centro storico si inceppa di frequente, i cittadini me lo segnalano continuamente. L’Apm, che oltre a gestire gli ascensori ha anche il monopolio dei parcheggi a Macerata, dovrebbe garantire l’accessibilità al centro – attacca Stefania Monteverde, consigliere per Macerata Bene comune –, la società partecipata ha un utile importante, derivato anche dall’aumento del costo dei parcheggi. Non si capisce perché non investa i guadagni per garantire questi servizi, che sono essenziali per studenti e lavoratori. La via alternativa per il centro, dal parcheggio Centro storico, ex ParkSì, è una scalinata lunga e lasciata all’incuria. L’ascensore, funzionando male, crea oltretutto lunghe code, e salire a piedi è un problema per molti".

Il percorso pedonale per il centro città dal parcheggio Garibaldi è bloccato per lavori. Anche il consigliere comunale del Partito democratico Narciso Ricotta evidenzia che "mancano manutenzione, adeguamento e rinnovamento degli ascensori. È un disservizio serio. I cittadini sono costretti a inerpicarsi in salita, quando il passaggio dall’ascensore del parcheggio Garibaldi non è chiuso. Il tutto disincentiva all’utilizzo di questi mezzi, che sono spesso bloccati. Se occorrono interventi straordinari – rimarca Ricotta –, vanno fatti. Se necessario, gli ascensori vanno sostituiti, a nulla servono interventi tampone. Avventurarsi per le scale del parcheggio Centro storico comunque è impossibile, sono in condizioni vergognose. I blocchi sono costanti e ripetitivi, il disservizio è evidente, anche perché sono ascensori collegati a due parcheggi strategici per la città. L’amministrazione ha bulimia di cantieri nuovi, ma va in primis mantenuto quello che già esiste. L’Apm agisca".