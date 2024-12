Ascensori in galleria del Commercio: "Svolta per superare le barriere"

"Si abbattono le barriere nella galleria del Commercio e nel contempo si sta rigenerando questa via di ingresso al centro". L’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori, parla dei lavori in dirittura d’arrivo per circa 130mila euro su un progetto finanziato nell’ambito del Pnrr. "Innanzitutto – aggiunge Marchiori – sono stati riaperti i due corridoi ai lati della scala principale, accedendo da via Armaroli. È stata poi realizzata sia la nuova pavimentazione che la controsoffittatura con una nuova illuminazione a led ed si è provveduto a tinteggiare la zona. Lo stesso intervento è stato fatto al piano centrale predisponendo la nuova apertura pedonale su vicolo Ferrari, questa via di accesso è ora diventata di proprietà comunale".

"Lungo il percorso sono state allestite delle telecamere di sorveglianza – continua l’assessore – per garantire una maggiore sicurezza, ma anche più controlli contro imbrattamenti e comportamenti inadeguati ad un bel salotto di ingresso al centro". L’intervento servirà pure per abbattere le barriere architettoniche. "Nella riqualificazione – spiega Marchiori – abbiamo realizzato un ascensore della portata di dieci persone che collegherà l’intera galleria dal livello 0 di via Armaroli al centro storico, con fermata nel piano intermedio e uscita in vicolo Ferrari. Invece, l’uscita sulla Galleria del commercio è prevista vicino ai locali che un tempo ospitavano la tabaccheria. Questo tipo di intervento rappresenta un salto di qualità anche in relazione alla visione di questa amministrazione rispetto alle disabilità". In questi giorni gli operai sono al lavoro. "Adesso si sta procedendo alla installazione dell’ascensore, poi sarà collaudato e saranno esplicate le varie formalità essendo a uso pubblico". Ma quando sarà possibile prendere l’ascensore? "Ritengo – conclude l’assessore Marchiori – che sarà tutto a posto per il mese prossimo".