Ascensori nel sottopasso. Bloccato il cantiere: "Progetto da modificare"

"C’è una variante in corso di definizione: per questa ragione si sono fermati i lavori in piazza Garibaldi". L’assessore Silvano Iommi spiega il motivo per il quale da tempo segna il passo il cantiere per la realizzazione di due ascensori che portano al sottopassaggio: uno in prossimità dell’angolo di palazzo Ugolini e l’altro nei pressi dei Cancelli. L’intervento rientra in un progetto più ampio che coinvolge il restyling del sottopasso di corso Cavour. "Il punto – spiega l’assessore – è che durante la realizzazione dell’ascensore nei pressi dei Cancelli sono stati trovati un cunicolo e la buca della pesa dei carri. Adesso c’è da spostare l’ascensore in direzione della piazza e siamo in attesa dell’approvazione della variante. Dovrà anche dare un parere la Soprintendenza". Nelle scorse settimane la ditta appaltatrice si è così fermata. "A breve – prosegue l’assessore – la variante dovrebbe essere approvata".

La realizzazione dei due ascensori si inserisce nel progetto di riqualificazione del sottopassaggio. "Inoltre – aggiunge l’assessore –, allargheremo lo spazio tra l’ingresso al sottopasso e palazzo Ugolini dove, al momento, può passare solamente una persona per quanto è stretto. Ciò sarà reso possibile restringendo la scala che scende nel sottopasso. L’impegno è migliorare quell’opera realizzata negli anni Cinquanta, rendendo nel contempo più sicura l’area e il passaggio pedonale". I due ascensori rappresentano la soluzione per abbattere le barriere architettoniche. "Si tratta di una galleria anche trasversale, che collega i Giardini a viale Leopardi, dove saranno eliminate le scale e chi volesse andare in via Leopardi troverà all’uscita una rampa". Alla base di tutto c’è l’intenzione di rendere più sicura l’area, spingendo i pedoni a utilizzare il sottopasso. "L’obiettivo è rendere più semplice per i cittadini l’uso del sottopasso, considerando che in quella zona si registra una media di 5-6 investimenti l’anno. Vogliamo spingere i cittadini a evitare l’attraversamento a piedi di quel tratto ad alto traffico rifacendo nel sottopasso l’illuminazione, rendendo più accattivanti le vetrine commerciali, installando una nuova illuminazione, facendo sì che si possa ascoltare la musica, mettendo una pavimentazione più chiara. Si punta a renderlo più bello sul piano estetico e a modernizzarlo". La questione è sempre la stessa: quando termineranno i lavori? La fine dell’intervento si allontana perché una volta c’è una variante, un’altra un intoppo... "Per legge – conclude Iommi –, i lavori dovranno terminare entro maggio 2026, però in generale negli interventi siamo in linea con il cronoprogramma".