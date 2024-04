Ascenzi: edificio polivalente, 800 posti a sedere

"Quest’edificio ha una storia ricchissima. Noi la ereditiamo e portandola nel futuro inseriamo temi di attualità quali l’efficientamento energetico, il miglioramento sismico e la messa a norma antincendio". L’architetto Francesco Ascenzi, al discorso inaugurale del nuovo polo di Economia e Diritto di piazza Strambi, ha ripercorso la storia del palazzo e dato specifiche sugli ammodernamenti. "Si dice che anche San Nicola di Tolentino abbia soggiornato qui tra il 1265 e il 1266. Nei secoli successivi l’edificio fu trasformato in un monastero, poi fu un seminario. Il suo valore storico è particolarmente visibile in alcune stanze. Il sisma è stato una tragedia, ma al contempo l’innesco di un meccanismo di rinascita che ha permesso all’università di incrementare i propri servizi. La Regione ha contribuito con alcuni fondi, così come il Miur per la messa a norma antincendio, oltre che la stessa Unimc con soldi del proprio bilancio". È stato proiettato nella sala convegni un video del "making of" dei lavori, che hanno avuto un costo complessivo di 4 milioni e 150mila euro. Ascenzi ha poi dato informazioni rispetto alla nuova versione del polo, nominando sale e tecnologie presenti: "Si è voluto trasformare questo polo in modo che possa erogare servizi per studenti e cittadinanza. Abbiamo laboratori informatici, sale polivalenti, uffici, portinerie e sale da pausa per un totale di 800 posti a sedere. Sono a norma, queste sale, anche per quanto riguarda la normativa sulle barriere architettoniche. Un ringraziamento - ha specificato l’architetto Ascenzi - va anche al vescovo Marconi che ci ha permesso di avere un lato del palazzo, appartenuto alla diocesi, che ci ha permesso di realizzare anche una doverosa uscita d’emergenza. Grazie anche all’ Amministrazione comunale, all’ex rettore Adornato, alla sovrintendenza, ai vigili del fuoco; abbiamo impostato con tutti loro una strategia positiva che permetterà di spartire tra i vari dipartimenti i fondi per le attività di rinnovo degli edifici. Questo è un punto di partenza. Prevediamo, continuando con queste proficue collaborazioni, di proseguire verso l’innovazione, portando avanti il testimone di una storia accademica che dura da otto secoli".

l. f.