"Asfaltare la strada in via Verga"

Asfaltare la strada che porta agli impianti sportivi di Collevario. La richiesta arriva dal Pd che ha depositato una mozione, a prima firma del consigliere Maurizio Del Gobbo, che verrà discussa nel Consiglio comunale in programma a fine mese. "Di recente si è provveduto ai lavori di asfaltatura di via Verga - scrivono i consiglieri Dem nel testo della mozione - e, proprio una traversa di via Verga che conduce agli impianti sportivi "Tonino Seri", risulta purtroppo oltre che non asfaltata anche dissestata e piena di buche e avvallamenti. L’impianto sportivo in questione è frequentato quotidianamente, specie nel periodo scolastico, da moltissime persone con relativa affluenza di autovetture, per cui tale situazione determina evidente difficoltà al transito delle auto che potrebbe ulteriormente peggiorare con l’arrivo delle piogge. Per questo si impegna questa amministrazione a provvedere ai lavori di sistemazione della strada che conduce agli impianti sportivi Tonino Seri".