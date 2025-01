Asfaltata la strada per arrivare al canile

L’associazione "Fratello Cane" non poteva mancare con il suo tavolo informativo alla festa della benedizione degli animali, che si è tenuta nella suggestiva cornice di piazza Leopardi. L’evento è stato un’occasione preziosa per promuovere le adozioni e raccogliere contributi a sostegno del canile di Montefiore, una realtà fondamentale per il territorio.

La buona notizia ha reso ancora più speciale la giornata: la strada che conduce al canile di Montefiore — fino a pochi giorni fa quasi impraticabile a causa di grosse buche e solchi — è stata finalmente asfaltata. Questo intervento ha reso il percorso agevole e sicuro, facilitando l’accesso alla struttura. Il canile, gestito con dedizione dall’associazione "Fratello Cane" sotto la guida di Laura Antinori (nella foto), ospita attualmente 23 cani, tutti vittime di abbandono.

"La nostra è una realtà complessa", sottolinea Antinori, evidenziando come il contributo del Comune di Recanati — oltre 2.000 euro per le spese sanitarie e una tariffa giornaliera di circa due euro per cane — sia insufficiente a coprire le necessità della struttura.

"Riusciamo a resistere grazie al 5 per mille e al sostegno che ci arriva da parte dei privati", aggiunge. Nonostante le difficoltà, ci sono anche segnali positivi. "Il randagismo è praticamente scomparso: non ci sono più cani senza microchip o non registrati", spiega ancora Antinori. Tuttavia, il canile continua ad accogliere animali abbandonati da privati, un trauma enorme per gli animali che trovano rifugio e giuste attenzioni nella struttura.

Il canile si occupa di garantire ricovero, vaccinazioni e cure sanitarie, offrendo agli animali una seconda possibilità. La struttura, di proprietà comunale, opera in convenzione anche con i Comuni di Montelupone, Porto Recanati e, più recentemente, Morrovalle, sebbene da quest’ultimo non siano ancora arrivati animali.

"Il nostro lavoro è una missione: dare dignità a questi animali e sensibilizzare la comunità sull’abbandono e le adozioni responsabili", conclude Antinori. La festa di piazza Leopardi, con la sua atmosfera di affetto e vicinanza agli animali, ha rappresentato un’importante occasione per ribadire questi valori e l’importanza di sostenere il canile comunale".

Antonio Tubaldi