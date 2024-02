Asfalti in zona San Marone, protesta dei residenti

Fioccano le proteste dei cittadini, e riempiono i social, per le condizioni degli asfalti stradali in città. È ancora dalla zona di San Marone che si alzano voci che chiedono interventi al Comune. Stavolta le lamentele partono da via Manzoni, con post che mostrano le condizioni disastrate della strada e dei marciapiedi e con le osservazioni, polemiche, di cittadini che invitano gli amministratori a fare una passeggiata da quelle parti, magari su una sedia rotelle per misurare di persona la difficoltà di attraversare alcuni tratti di strada. È senza dubbio un’emergenza a cui l’amministrazione comunale non è riuscita finora a dare risposte efficaci.

Per farlo ci vorrebbero centinaia e centinaia di migliaia di euro e nonostante la cassa del Comune stia stabilmente sopra i 20 milioni di euro (dati certificati dalla Banca d’Italia), anche netto delle somme vincolate, dovrebbero avanzare risorse per finanziare i lavori più urgenti e riesce davvero difficile capire come non si possa invece, in tempi accettabili, mettere mano alle situazioni più critiche. Che sono tante e non basterà il programma dei lavori previsti per il 2024 a sanare tutti i casi che meriterebbero l’intervento veloce di operai e ruspe.