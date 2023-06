Asfalto bagnato Centauro ferito

Due incidenti si sono verificati durante il primo pomeriggio di ieri nel territorio di Cingoli. La pioggia e l’asfalto bagnato avrebbero causato l’infortunio avvenuto nella frazione Villa Torre: un giovane residente nella stess aborgata ha perso il controllo dello scooter che guidava, cadendo su un lato della strada. Soccorso dall’equipe dell’automedica del 118 di Cingoli il ragazzo, che ha riportato fratture a un braccio, con l’ambulanza della Croce rossa di Treia è stato trasportato all’ospedale di Macerata. Verso le 15.30, sulla provinciale 25, nel tratto in località Colle San Valentino, è avvenuto un urto tra un camion e una Seat Arona che procedeva in senso opposto. Al volante dell’auto, notevolmente danneggiata, una donna che non avrebbe riportato lesioni. Il pesante automezzo avrebbe proseguito la sua marcia. Sul posto, per gli accertamenti, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Apiro.