Asfalto da brividi in varie zone: corso Garibaldi è ormai a pezzi

Strade colabrodo, le piogge cadute nei giorni scorsi hanno peggiorato la situazione già degradata di alcuni asfalti, in particolare nella zona del centro. Ormai, percorrere in macchina corso Garibaldi, viale Vittorio Veneto, o anche via D’Annunzio, è come provare l’esperienza di sballonzolare sul tagada. Gli automobilisti sono costretti a fare lo slalom tra buche e avvallamenti, che sono trappole pericolose anche, e soprattutto, per chi circola sulle due ruote o sopra i monopattini elettrici. L’amministrazione comunale è intervenuta a tamponare i tratti più consumati, come via Verga e come la rotatoria di San Marone, ma proprio percorrendo via D’Annunzio, lungo i trecento metri dall’arrivo alla grande rotonda le buche sono ovunque e la strada necessita di un nuovo asfalto. Non è la sola. E’ inaccettabile lo stato di strade che ogni giorno vengono percorse da migliaia di macchine, in ingresso e in uscita da Civitanova, e che sono ormai ridotte a una groviera. Il problema riguarda anche la periferia e a guardare la globalità degli asfalti il Comune dovrebbe mettere sul piatto centinaia e centinaia di milioni di euro. Peraltro, che la situazione stia diventando una sorta di emergenza lo dice anche il termometro delle proteste. Intanto la giunta ha varato il progetto esecutivo per l’asfaltatura di via Piane Chenti nei tratti della strada della Chiusa e della Strada del Vallato per 195.000 euro.