"Asfalto groviera dopo i lavori per la fibra"

"I recenti lavori di scavo e posa della fibra ottica, eseguiti da imprese per conto di FiberCop, non sono semplicemente fatti male: sono un pericolo pubblico e un’offesa al decoro urbano". Lo ha detto Alessandro Savi, ex consigliere comunale ed ex assessore provinciale, in merito allo stato in cui versa via Emanuele Filiberto a Macerata. "Invece di un ripristino dell’asfalto – ha spiegato –, i cittadini si ritrovano a fare i conti con colate di cemento applicate in modo approssimativo e sommario. Il risultato è un’opera fatiscente che, come testimoniano i frequentatori abituali della via, perde pezzi di cemento ogni giorno. Questa pessima esecuzione non è solo un problema estetico o di durabilità – dice Savi (foto) –, ma una grave questione di sicurezza. Buche improvvisate, crepe e materiali che si staccano rappresentano una minaccia tangibile sia per i pedoni (a rischio cadute e infortuni sul marciapiede o sulla carreggiata) che per i ciclisti e i motociclisti (i dislivelli e i detriti sono un serio pericolo per la stabilità e l’incolumità). La posa della fibra ottica è un passo fondamentale verso l’innovazione, ma non può e non deve avvenire a scapito della sicurezza e della qualità urbana". Poi una serie di interrogativi rivolti al Comune. "Il punto più dolente di questa vicenda non riguarda solo le imprese esecutrici, ma il Comune di Macerata, responsabile della vigilanza sui lavori pubblici e sul rispetto delle concessioni. Sono stati eseguiti i sopralluoghi previsti per verificare la corretta esecuzione dei ripristini stradali? Perché è stato tollerato un ripristino provvisorio in cemento al posto dell’asfalto, per giunta eseguito in modo così scadente? Non è ammissibile che un’opera di pubblica utilità si trasformi in un "disastro" e un pericolo costante per i cittadini", ha concluso Savi.