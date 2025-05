Asfalto groviera in superstrada. Ecco la mappa dei cantieri Anas. Lavori da martedì a fine ottobre

Estate, tempo di lavori in superstrada. Anas annuncia quali sono gli interventi in programma. "Sul tratto marchigiano della 77 "Val di Chienti" – spiega la società – è in fase di avvio un cantiere per il risanamento profondo della pavimentazione stradale tra Tolentino e Belforte, in direzione Foligno. I lavori inizieranno martedì per una durata di sessanta giorni. Il traffico sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Sullo stesso tratto è programmato un intervento per il risanamento dei giunti di dilatazione del viadotto "Le Grazie". I lavori sono in fase di affidamento all’impresa esecutrice e si prevede l’ultimazione prima dell’esodo di Ferragosto.

Infine sono previsti lavori di risanamento della pavimentazione su due tratti della carreggiata in direzione Civitanova tra Pollenza e Morrovalle. L’avvio dei lavori è previsto entro il mese di giugno con sospensione durante l’esodo di Ferragosto e ultimazione per la fine di ottobre". Questo il calendario, salvo urgenze e piccoli interventi ricorrenti (sfalcio, pulizia ecc). A confermare l’imminente inizio dei lavori nella zona Tolentino ovest, tra Tolentino e Belforte, è il sindaco Mauro Sclavi: "Finora sono state messe delle pezze di asfalto, delle toppe, ma adesso è previsto un intervento a lungo termine: la strada verrà proprio rifatta. Si tratta di una decina di chilometri, per un’opera da quattro-cinque milioni di euro. Saranno sistemati i tratti più ammalorati, dove ora è stato messo il limite di 70 chilometri orari. Non appena Anas ha avuto le risorse, la liquidità per effettuarla, ha dato l’ok. Come succede per tutte le amministrazioni pubbliche. È stata fatta anche una rilevazione dei ponti, per un controllo".

Sclavi ha ricordato che l’asfaltatura si effettua principalmente in estate per agevolare l’aderenza del bitume allo strato sottostante, processo per il quale serve calore, e per facilitare la compattazione dell’asfalto; le alte temperature estive rendono il bitume più viscoso e malleabile, permettendo un’adesione più solida. "I lavori in questione, compresi quelli di asfalto profondo, dovrebbero terminare entro la prima metà di agosto – ha aggiunto Sclavi –. Speriamo vengano rispettati i tempi". Intanto l’Anas ha accolto la richiesta di un incontro urgente da parte dei Cinque Comuni. Era stato chiesto da Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona per le "criticità che quotidianamente i cittadini si trovano ad affrontare sulla SS 77, arteria principale di collegamento dell’entroterra con la costa, dovute al dissesto in vari tratti del manto stradale e per conoscere le misure che la società intende adottare ai fini della risoluzione di tale problematica".

A scrivere la pec la sindaca di Serrapetrona Silvia Pinzi, anche a nome e per conto degli altri quattro colleghi. L’incontro è stato fissato per giovedì 29 maggio. La 77 da tempo è sotto la lente di amministratori e cittadini. Con l’arrivo della bella stagione, e il conseguente afflusso di turisti nei fine settimana e nei periodi di vacanza, aumenta il rischio di code e rallentamenti (e a volte purtroppo anche incidenti).