"Asili nido, al sindaco Ciarapica interessano poco le famiglie"

Asili nido e soluzioni per superare l’emergenza dettata dalla chiusura di due strutture "posto che le alternative indicate dal sindaco sono arrivate con grande ritardo rispetto al fatto che da un anno e mezzo si sapeva dei lavori al Cavalluccio Marino e al Grillo Parlante, il problema ora è garantire alle famiglie che il primo settembre il servizio sarà operativo". Francesco Micucci e Lidia Iezzi del Pd tornano sulla vicenda che ha visto la giunta in difficoltà per non aver saputo subito offrire alle famiglie alternative al venire meno di posti negli asili cantierati coi fondi del Pnrr. Dopo le proteste dei genitori il sindaco ha indicato in un’ala della scuola Don Bosco e nei locali a primo piano della palazzina studenti-anziani le sedi per accogliere i bebè rimasti senza posto. "Il problema – incalza Micucci – è che queste strutture dovranno essere pronte entro il primo settembre ma al momento non c’è un progetto e considerando le ferie di agosto c’è da preoccuparsi perché tutto è ancora sulla carta e infatti Ciarapica non indica né tempi né costi". Le tempistiche sono il cruccio delle famiglie che all’amministrazione chiedono certezze sul servizio. I due consiglieri comunali del Pd tirano anche sul video Facebook del sindaco Ciarapica, in cui ha accusato il centrosinistra di aver strumentalizzato le famiglie. "Il sindaco non può – sottolineano – far ricadere le inefficienze della sua amministrazione su altri. Da un anno e mezzo sapeva che due asili dovevano chiudere per lavori e non ha saputo organizzare una alternativa per le famiglie. Oggi peraltro dice di ripensare sulla Don Bosco quando pochi giorni fa ha dichiarato che quelle scuola, parole sue, ’era oggetto di valutazione ma presenta criticità significative rispetto ai requisiti autorizzatori essenziali richiesti per il servizio nido". "Ciarapica – conclude Iezzi – tornato dalle vacanze si è accorto del caos asili e del caos politico della sua maggioranza. Delle famiglie a lui poco importa, tanto che ha confezionato un video pieno di menzogne che possono essere smontate una per una. Ancora una volta, arrogante e bugiardo".