Asili nido, buoni pasto e colonie:: "Le tariffe rimangono invariate"

"Quest’anno, come spesso ribadito, abbiamo lavorato a un’importante spending review tradotta in risparmi che potremo utilizzare, nel 2024, soprattutto in manutenzione ordinaria e straordinaria della città, verde e nuovi progetti". A parlare è l’assessore al Bilancio di Tolentino, Diego Aloisi, che al Consiglio comunale di ieri ha presentato il bilancio di previsione 2024-2026, "documento principe per delineare la programmazione tramite cui l’ente autorizza le uscite che i singoli assessorati potranno sostenere". "In un anno in cui tutto è aumentato - ha detto -, come utenze e derrate alimentari, riusciamo grazie al lavoro svolto a non aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale nel 2024, come asili nido, buoni pasto, colonie estive. Stiamo aspettando poi la proroga del blocco dei rimborsi dei mutui (come accade ogni anno dopo il sisma), che il governo deve ancora approvare. Nonostante ciò, siamo riusciti a raggiungere gli equilibri di bilancio come da normativa e, dopo che il governo approverà la legge finanziaria con la proroga, potremo liberare risorse per un milione e 900mila euro". L’assessore Aloisi ricorda però che "rimane pesante l’indebitamento del Comune (31 milioni di euro)". "Questo incide in maniera importante sulla programmazione dell’ente e le scelte fatte durante l’emergenza sisma portano ancora significativi strascichi – prosegue -. I container costavano circa 20mila euro al mese prima di mettere in atto, da parte nostra, la chiusura della maggior parte dei moduli presenti. Malgrado questo, siamo stati in grado di liberare le risorse grazie alle seguenti operazioni, effettuate in maniera decisa da tutta la maggioranza e dagli uffici comunali. Diminuendo gli affitti passivi di cui potevamo fare a meno per 120mila euro l’anno e facendo ripartire gli accertamenti tributari, bloccati nella fase emergenziale, otteniamo maggiori entrate dal recupero dell’evasione fiscale per 340mila euro e liberiamo gli accantonamenti a garanzia dei crediti di dubbia esigibilità per decine di migliaia di euro. Inoltre grazie ai "pagamenti veloci" di quest’anno, a metà 2024 potremo liberare altri 400mila euro di fondi vincolati, da poter investire subito nella città". Infine le opere pubbliche. "Possiamo dire – conclude l’assessore Diego Aloisi - che il 2024 vedrà l’inizio di fondamentali opere come la basilica di San Nicola, il restauro del Castello della Rancia, le Terme S.Lucia, oltre alla Biblioteca Filelfica (Palazzo Fidi) e Palazzo Sangallo. Queste ultime due opere hanno la nostra impronta, data dal progetto di rigenerazione urbana su cui abbiamo concentrato l’azione amministrativa, privilegiando i luoghi di cultura".

Lucia Gentili