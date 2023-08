Asili nido, c’è l’ok per le sedi provvisorie: "Mantenuta la promessa"

Saranno pronte nei primi giorni di settembre le sedi provvisorie che dovranno ospitare i bimbi dei nidi Il Cavalluccio Marino e Grillo Parlante, chiuse per lavori finanziati dal Pnrr. Tra il 4 e l’11 settembre verranno ultimati gli interventi di sistemazione alla scuola Don Bosco e alla residenza StudentiAnziani, necessari per attrezzare i locali in modo che possano essere utilizzati come asili nido e garantire alle famiglie dei piccini una alternativa alle strutture chiuse. In particolare, dal 4 settembre sarà avviato il servizio educativo presso il nido La Lumachina di via Quasimodo, con l’ampliamento dei posti da 23 a 40. Stessa cosa per il nido Grillo Parlante di via Saragat con successivo trasferimento, prevedibilmente a fine settembre, nell’ala sud del piano terra del plesso scolastico San Giovanni Bosco di via Saragat (25 posti). Sempre il 4 settembre sarà operativo il nido Pesciolino d’oro di Santa Maria Apparente (22 posti). Quanto al trasferimento del nido Cavalluccio Marino presso l’immobile di proprietà comunale di via Mandela, il servizio sarà operativo a partire dall’ 11 settembre (23 posti). Incalzata dai genitori dei bimbi ‘sfrattati’, all’inizio lasciati dal Comune senza soluzioni alternative alla chiusura dei due nidi, l’amministrazione ha dovuto correre per attrezzare due sedi provvisorie e garantire la continuità didattica ai piccoli del Grillo Parlante e del Cavalluccio Marino. Il punto della situazione è stato fatto in una riunione presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Ermanno Carassai e Barbara Capponi, il presidente del Paolo Ricci Alfredo Perugini, la direttrice Patrizia Zallocco e i dirigenti Marco Orioli e Antonella Castellucci. "Con questi lavori siamo riusciti ad avere subito 12 posti in più che diventeranno 110 al termine degli interventi di ristrutturazione", conclude Ciarapica.