Asili nido comunali: pubblicata la graduatoria per l’ammissione

Un posto nei nidi comunali? Pronta la lista rivolta alle famiglie maceratesi. È stata approvata in questi giorni, infatti, con determina dirigenziale la graduatoria per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali per il prossimi anno educativo che partirà a settembre e proseguirà fino a giugno 2024. La graduatoria può essere visionata dai genitori interessati direttamente nei locali dell’ufficio Scuola in piazza Vittorio Veneto (nella sede della biblioteca comunale Mozzi Borgetti) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, al mattino dalle ore 9 alle 13. Gli interessati, inoltre, nel caso avessero bisogno di ulteriori chiarimenti e informazioni, potranno contattare i numeri telefonici 0733-256453534. Dopo questo atto, non resterà che predisporre i locali in tempo per settembre, quando ci sarà il via dell’anno educativo.