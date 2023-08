Asili nido provvisori a Civitanova: spesa di 215mila euro

Ammonta a 215mila euro la spesa che il Comune sta affrontando per attrezzare le sedi provvisorie degli asili nido nella scuola Don bosco di via Saragat e nella palazzina studenti-anziani di via Mandela. Si tratta dei lavori progettati in gran fretta per superare l’emergenza dei nidi creata dalla chiusura del Cavalluccio Marino e del Grillo Parlante, entrambi interessati da lavori di riqualificazione finanziati con il Pnrr. La vicenda ha tenuto banco nelle scorse settimane, perché la chiusura dei due asili ha messo decine e decine di famiglie nelle condizioni di non avere strutture in cui portare i figli a settembre, e l’amministrazione comunale è dovuta correre ai ripari dopo gli errori di programmazione causati dalla mancata individuazione, per tempo, di alternative. Ora è forcing nei cantieri, con imprese edili che lavoreranno anche durante le ferie per riuscire a consegnare le sedi, provvisorie, che dovranno ospitare i bimbi. Nella scuola Don Bosco il progetto sviluppa un importo di 170mila euro, finalizzato alla realizzazione di una sede sostitutiva e temporanea del Grillo Parlante; costerà invece 45mila euro mettere a posto alcuni locali della casa studenti-anziani, questi destinati ad accogliere i bimbi che frequentano il Cavalluccio Marino. Entrambi i progetti sono stati realizzati dall’ufficio tecnico di Civitanova. La data di consegna stabilita è il primo settembre, ma se non si dovesse fare in tempo, i bimbi saranno ospitati nelle sedi vecchie, non ancora cantierate, finché non saranno fatti i traslochi.