Asilo all’ex Zanella, c’è il progetto definitivo

di Giorgio Giannaccini

E’ stato approvato, tramite una delibera di giunta, il progetto definitivo per il nuovo asilo nido comunale, che sorgerà vicino all’area dell’ex Zanella, a Porto Recanati. Il costo totale dell’opera è di un milione e 132mila euro, finanziato per buona parte dai fondi del Pnrr, e l’edificio dovrà essere realizzato entro dicembre 2025. A tracciare il punto è l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti. "Il prossimo passo sarà quello di ricevere dall’Agenzia del Demanio il progetto esecutivo, così in base a quello potremo appaltare i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido – spiega Riccetti –. Sarà un fabbricato Nzeb (edificio a energia quasi zero), quindi autonomo dal punto di vista energetico perché verrà dotato di attrezzatura come pannelli solari, fotovoltaici o altri sistemi simili. Intanto, grazie al progetto definitivo, sono stati calcolati i costi dell’opera, e cioè un milione e 132mila euro: 720mila provengono dai fondi del Pnrr e il restante (412mila euro) dal bilancio comunale. Tant’è che abbiamo già previsto la copertura finanziaria e inserito l’intervento nel piano delle opere pubbliche. Comunque – aggiunge Riccetti –, il plesso scolastico sarà di circa 450 metri quadri e potrà contenere 20 bambini. In pratica, secondo la normativa, per ogni bambino ci devono 15 metri quadri di spazio, e dunque con il Pnrr ci è stata finanziata la realizzazione di 300 metri quadri, ovvero lo spazio necessario per i 20 bimbi. A questi si aggiungono altri 150 metri, che paghiamo noi come Comune, e comprendono i corridoi e altri spazi dell’edificio". Oltre a ciò, l’assessore Riccetti spiega pure quali saranno le stringenti tempistiche per avviare i lavori, in modo da non perdere il finanziamento. "Il progetto esecutivo ci verrà consegnato al massimo entro un paio di mesi, perché per legge dobbiamo affidare l’intervento entro il 31 maggio – osserva ancora –. Mentre l’edificio dovrà essere terminato per dicembre 2025. Più o meno, la durata dei lavori di costruzione è di un anno e qualche mese". Anche l’Agenzia del Demanio, in un comunicato, ha fatto sapere della progettazione avviata per l’asilo nido a Porto Recanati: "E’ da segnalare l’importante contributo, fornito a supporto degli enti territoriali. L’Agenzia, nei primi due mesi del 2023, ha già avviato convenzioni per la realizzazione di due asili con i Comuni di Montegranaro e Porto Recanati, finanziandone anche la progettazione".