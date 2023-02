"Asilo di via Talpa: che fine farà e qual è la vulnerabilità sismica?"

Asilo di via Talpa, nuova interrogazione delle minoranze. Un anno fa i gruppi ’Insieme per San Severino’ e ’San Severino Futura’ (nella foto Borioni e Antognozzi) avevano chiesto chiarimenti sulla ricostruzione e la futura collocazione dei plessi scolastici. L’assessore Vanna Bianconi, in risposta, aveva affermato, tra l’altro, che l’edificio di via Talpa è "sismicamente vulnerabile, che non significa pericoloso. La vulnerabilità è concentrata sui nodi in cemento all’innesto tra le travi e i pilastri. In sostanza non sono state rispettate le regole attualmente in vigore". Inoltre, aveva ipotizzato una delocalizzazione del nido nella zona del plesso Gentili e l’uso della struttura di via Talpa per altri scopi. Ora le minoranze insistono: "Si chiede di conoscere in dettaglio quale indagini suppletive siano state svolte sull’edificio in via Talpa e quale sia l’indice di vulnerabilità sismica dell’edificio stesso; le intenzioni dell’amministrazione circa la collocazione del nuovo asilo nido, per il quale è stato ottenuto un contributo di 3 milioni e 800mila euro; a cosa sia destinato l’edificio che attualmente ospita il plesso scolastico Gentili, poiché, per affermazione dell’amministrazione, tutte le classi della scuola dell’infanzia, una volta ricostruito il Luzio, saranno ospitate nel plesso di via Lorenzo D’Alessandro; dove l’amministrazione intende collocare il nuovo edificio in grado di ospitare gli uffici strategici del Comune in caso di calamità; dove l’amministrazione intende collocare gli uffici e l’autorimessa del Servizio Manutenzionie, e la sede della locale Protezione civile. Chiediamo anche - concludono - dove saranno collocati e con quale modalità saranno costruiti i nuovi parcheggi e la nuova Area Camper". La giunta risponderà il 22 febbraio in occasione della seduta del Consiglio comunale convocata per discutere, fra le altre cose, deell’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici.

Gaia Gennaretti