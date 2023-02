"Asilo di via Talpa e uffici comunali: abbiamo le idee chiare sul futuro"

"Il futuro della nostra città ci è ben chiaro, e da tempo". Così il sindaco Rosa Piermattei al termine della sua risposta all’interrogazione dei consiglieri di opposizione in merito alla ricostruzione degli edifici pubblici e la loro futura collocazione. Ma Tarcisio Antognozzi non ci sta: "I cittadini hanno il diritto di sapere e l’Amministrazione ha il dovere di essere trasparente". L’interrogazione riguardava la vulnerabilità e il futuro dell’asilo di via Talpa, il futuro dei plessi scolastici in generale, e la collocazione degli uffici strategici del Comune, Il nuovo parcheggio e la nuova area camper. "In merito alle scuole l’assessore Vanna Bianconi Ha relazionato in maniera adeguata già lo scorso aprile - ha affermato il primo cittadino -. Non ci sono novità e la documentazione è già in possesso dei gruppi di minoranza. L’asilo di via Talpa non è stato costruito secondo le nuove regole e metodi costruttivi e ciò comporta delle vulnerabilità. Questo non significa che l’edificio non sia sicuro, è agibile. Per ricostruirlo il commissario straordinario ha stanziato 3 milioni e 800mila euro e abbiamo delle trattative in corso per l’acquisto dell’area in cui sorgerà. Relazionerò appena ci saranno novità. In merito alla collocazione degli uffici comunali - ha proseguito - va detto che dopo l’acquisto dell’area in cui sarà realizzata la casa di riposo le strategie dell’Amministrazione sono cambiate. La vendita dell’ex mattatoio ha lo scopo di consentire l’attuazione di queste scelte strategiche che daranno un nuovo volto alla città e che si condizionano reciprocamente. Ci sono altri enti e soggetti privati coinvolti e non appena possibile informeremo il consiglio e i cittadini. Il futuro della città ci è chiaro da tempo - ha concluso Piermattei - ma prima di presentarlo, il progetto di sviluppo deve essere completamente definito". Insoddisfatto della risposta, Antognozzi ha fatto presente che "l’indice di vulnerabilità dell’asilo non è stato precisato, del futuro del plesso Gentili non si è parlato, sugli uffici comunali non ci è stata data una risposta chiara. Il sindaco ha risposto all’11% delle domande".

Nel corso del Consiglio il sindaco ha informato che il Governo ha finanziato l’allargamento del ponte dell’Intagliata, "fondamentale per l’intervalliva San Severino-Tolentino".

Gaia Gennaretti