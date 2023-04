Asilo "Girotondo", al via gli open day in tre giornate

Sono partite le iscrizioni per gli open day all’asilo comunale "Girotondo", sito in via Rossini, che permetterà alle famiglie interessate di conoscere i servizi e gli spazi della struttura, insieme alle educatrici del nido che saranno a disposizione per qualsiasi informazione. Le giornate stabilite saranno quelle del 22 aprile (dalle 9 alle 17.30), del 6 maggio (dalle 10.30 alle 18.30) e del 27 maggio (dalle 9 alle 17.30). La prenotazione della visita guidata, che porterà all’interno di una realtà, la quale opera nel territorio come servizio educativo per la prima infanzia da oltre 25 anni, dovrà essere necessariamente inoltrata online mediate il form presente sul sito istituzionale del Comune di Corridonia, mentre le domande di ammissione all’asilo potranno essere presentate entro il giorno 20 giugno tramite posta elettronica all’Ufficio Istruzione Servizi Sociali, all’indirizzo mail: [email protected] Per ulteriori chiarimenti sarà possibile contattare l’Ufficio servizi sociali di via Sant’Anna allo: 0733.439366.