Asilo intitolato alla maestra Riccioni Romaldi

di Alessio Botticelli

L’asilo nido di Camerino è stato intitolato a Lucia Riccioni Romaldi, maestra e presidente del Cif (Centro italiano femminile) venuta a mancare tredici anni fa. Alla cerimonia d’intitolazione hanno partecipato vari esponenti dell’amministrazione e dello stesso Cif . "Dopo tanto, forse troppo tempo, intitoliamo questa struttura a Lucia Riccioni Romaldi – ha dichiarato il sindaco Roberto Lucarelli –. Lei ha incarnato la riforma del Comitato di gestione dell’asilo nido, che oggi noi diamo per scontato ma che anni fa era praticamente inesistente; inoltre ha ricoperto in città qualsiasi aspetto associativo, non solo per il suo essere presidente del Cif: basti pensare che fu lei stessa ad istituire il gruppo di signore che si occupavano delle aperture e chiusure delle visite ai nostri monumenti. Ringrazio sua nipote Giovanna Sartori, ex assessore alla cultura, e l’intera amministrazione Pasqui che fece la delibera d’intitolazione", conclude il primo cittadino. "Lucia incarnava quel senso di comunità, e qui parlo più da cittadino che da rettore, che dobbiamo assolutamente riacquistare – il commento del rettore Unicam Pettinari –. Ripartiamo da questo senso di comunità che Lucia ci ha trasmesso con l’esempio e che ci continuerà a trasmettere nel suo ricordo; c’è poi l’aspetto della formazione – sottolinea Pettinari –: Lucia nei suoi anni da maestra si è sempre preoccupata di formare i bimbi con cui ha avuto a che fare, e magari oggi alcune delle persone che sono state formate da lei hanno ruoli importanti in Italia ed all’estero". La cerimonia è proseguita con lo scoprimento della targa d’intitolazione da parte del sindaco Lucarelli e di Giovanna Sartori, nipote della stessa Lucia Riccioni Romaldi: "Grazie a tutta l’amministrazione comunale per aver organizzato questa giornata, che porta a compimento un progetto partito nel 2018 e che ha attraversato tre amministrazioni differenti, a conferma di quanto la figura di mia nonna fosse davvero così trasversale ed apprezzata nella comunità cittadina – commenta l’ex assessore alla cultura della Giunta Pasqui –. Come mi fu detto nel giorno del suo funerale, lei non ha mai ricoperto ruoli istituzionali ma ha fatto politica nel senso più ampio, più bello e forse più vero del termine. Ci lascia un testamento spirituale: potrà essere di esempio a tutti noi ed ai tanti giovani che resistono in questo momento così difficile per la nostra comunità".