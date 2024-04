Asilo nido comunale. Aperte le iscrizioni

Si aprono le iscrizioni (scadenza il 25 maggio) per il prossimo anno scolastico al "Nidotondo", asilo comunale di Recanati. Non ci sono, purtroppo, molti posti disponibili: attualmente l’autorizzazione è per 39 bambini e restano liberi solo quei posti non utilizzati dai bambini iscritti che proseguono la frequenza. Per l’iscrizione è necessario che i bambini abbiano un’età compresa tra tre e trentasei mesi (alla data del primo settembre), siano in regola con gli obblighi vaccinali e risultino esenti da malattie infettive e contagiose. Per presentare la domanda bisogna compilare il modulo presente sul sito del Comune di Recanati o disponibile presso l’Urp. Per l’occasione il personale educativo ha organizzato un "open day" che si è svolto ieri, per far conoscere il nido, convenzionato con l’opera nazionale Montessori, le attività proposte e il suo funzionamento. L’incontro si è tenuto alla scuola primaria "Le Grazie" in quanto da settembre le attività sono state trasferite qui per permettere la realizzazione dei lavori necessari per l’ampliamento degli spazi, da 39 a 70 posti, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’asilo nido comunale "Nidotondo" di via Vogel. A disposizione ci sono 1,3 milioni ottenuti con il Pnrr.