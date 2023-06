Asilo nido comunale: ci sono 24 posti, aperte le iscrizioni

Hanno preso il via le iscrizioni, che scadranno il 30 giugno, per l’asilo nido comunale "La casa dei folletti" per l’anno educativo 20232024. Potranno aderire i bambini residenti nel Comune di Morrovalle di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e che siano in regola con le vaccinazioni obbligatorie. I posti disponibili sono 24, di cui 11 a tempo pieno e 13 a tempo parziale, inoltre le richieste che perverranno oltre il termine non verranno ritenute valide, salvo la disponibilità di posti vacanti. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online accedendo alla piattaforma e-civis mediante credenziali Spid o Cie e che sarà raggiungibile al link: http:morrovalle.ecivis.it . Per info: 0733.223130223116 o [email protected]