Asilo nido Green pronto entro l’anno

I lavori del nuovo asilo nido Nicholas Green, a Tolentino, termineranno entro quest’anno. La struttura, demolita e ricostruita, è in grado di accogliere sessanta bambini ed è stata concepita tenendo in considerazione la centralità dell’approccio pedagogico basato sul metodo "Reggio Children" (Reggio Children Approach); accoglierà al suo interno cinque sezioni, di cui una dedicata ai lattanti (0-10 mesi), un grande atrio centrale, definito "agorà", uno spazio destinato alla preparazione interna dei pasti con relativo refettorio, oltre a locali tecnici e spazi per il personale.

Trattandosi di un intervento di nuova costruzione, l’edificio realizzato sarà nZeb (nearly zero energy building) ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica (energia quasi zero). "Sarà dotato infatti di un impianto di climatizzazione - spiegano gli uffici - con generatore a pompa di calore a servizio di un sistema di emissione con impianto radiante a pavimento e di un impianto fotovoltaico, installato in copertura, che contribuirà alla fornitura di energia elettrica".

I lavori, iniziati nel giugno 2024, ammontano a complessivi 3.300.000 euro e sono stati finanziati nell’ambito del Pnrr ("Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia") dall’Unione Europea - Next Generation Eu. "Il nuovo asilo quindi dovrebbe essere pronto per ospitare i bambini a inizio 2026 - spiega l’assessore Benedetta Lancioni, con delega a istruzione, politiche sociali e giovanili -. Siamo molto orgogliosi del progetto. Ci spiace dover rimandare a un secondo intervento l’area esterna, l’agorà, a supporto di un’auspicabile integrazione pedagogica con tutta la comunità: diventare "città amica dei bambini e delle bambine" significa anche questo. Renderci tutti più sensibili ai "fragili" e responsabili del futuro".

L’ente, dalla precedente amministrazione Pezzanesi, ha scelto di avvalersi della consulenza di "Reggio Children", centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine, nato per valorizzare e rafforzare l’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia comunali. A luglio l’assessore Lancioni, i tecnici, le coordinatrici dei due asili nido comunali e la referente del Tavolo 0-6 dell’Ambito territoriale sociale XVI erano stati al Centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, alla "Reggio Children", proprio per la formazione.