Asilo nido, intitolazione a Lucia Riccioni Romaldi

Mercoledì, alle 10 in via Battista Varano, a Camerino ci sarà l’intitolazione dell’asilo nido comunale a Lucia Riccioni Romaldi. L’iniziativa è promossa dal Comune e dal Cif, Centro italiano femminile. Lucia Riccioni Romaldi era un’insegnante, era stata presidente Cif e aveva dato vita all’asilo. Nel 1980 (anche se l’atto ufficiale riporta la data del 27 gennaio 1982), il comitato comunale di Cif di Camerino si ricostituì grazie al suo impegno di Lucia, presidente fino al 2010. Nel tempo al nido comunale è stato costituito il coordinamento pedagogico che portato avanti molte iniziative: questionario conoscitivo sui servizi per la prima infanzia, indirizzo per i laboratori ponte e linee guida per la documentazione, attivazione per l’open forum e per corsi di formazione. Quella di mercoledì sarà l’occasione, voluta anche dall’amministrazione comunale, per rendere omaggio ad una figura importante per la città ducale e non solo.