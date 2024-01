Asilo privato a rischio chiusura: "Una doccia fredda per le famiglie"

Troppe spese di gestione e sempre meno bambini per poterle sostenere. E così l’asilo rischia di chiudere il 31 gennaio. Questo quanto si sono sentite annunciare il 2 gennaio scorso, nel corso di una videoconferenza, le 14 famiglie che a settembre hanno iscritto i loro figli a "La casa dei bambini", il polo educativo 0-6 anni che prima si trovava a Colleverde e da questo anno scolastico si è trasferito in via Dei Velini. Una struttura privata, gestita dalla cooperativa Prisma, che oltre a quella di Macerata gestisce altre due strutture a Passo di Treia e Monte San Giusto. Ma a quanto pare solo quella di Macerata avrebbe risentito di un forte calo delle iscrizioni, tale da non consentire più di coprire tutte le spese, col rischio che l’asilo debba chiudere già a fine mese. A raccontare la situazione un papà preoccupato di una così repentina decisione, comunicata per altro a metà anno scolastico, che rischia di mettere in seria difficoltà le famiglie che dovrebbero, in fretta e furia, trovare una nuova sistemazione per i loro bambini.

"Già lo scorso anno ci avevano chiesto un piccolo aumento di 50 euro per finanziare le spese di gestione – racconta il genitore –, per cui quando ci hanno chiamato per questa riunione in programma il 2 gennaio, ho subito pensato che ci avrebbero sollecitato un aiuto anche quest’anno. Invece ci è stato spiegato che le iscrizioni sono diminuite, per via del calo della natalità, mentre le spese sono rimaste invariate e per coprirle fino a giugno sarebbero necessari circa 20mila euro, di cui la cooperativa non dispone". Una doccia fredda per le famiglie davanti a cui sono state prospettate due soluzioni. "Ci è stato chiesto di provare a sentire se ci fossero sponsor o associazioni benefiche che potessero supportare le spese da qui alla fine del mese di giugno, altrimenti l’asilo dovrà chiudere il 31 gennaio – racconta ancora il papà –. Per cercare di venire incontro alle esigenze delle famiglie, ci è stato anche detto che i bambini potranno essere indirizzati nelle strutture di Monte San Giusto e Passo di Treia, a seconda delle necessità dei genitori, ma come è facile intuire non si tratta di soluzioni comode per tutti. Per non parlare del fatto che siamo a gennaio e gli asili comunali sono già pieni, col rischio che molti di noi dovranno organizzarsi da febbraio con baby sitter o turni diversi al lavoro per riuscire a gestire i nostri figli".

m. p.