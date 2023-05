Asilo San Marone, consegna dell’opera entro novembre

Corsa contro il tempo per non perdere i finanziamenti del Pnrr destinati alla costruzione del nuovo asilo nel quartiere di San Marone e che il Comune deve uscire ad appaltare entro fine maggio. Per potervi riuscire il servizio finanze ha formalizzato un mutuo da 582.000 euro, stipulato con Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione dell’edificio il cui costo ammonta a 2,85 milioni; i fondi concessi dall’Europa sono 2.286.000 euro e il resto lo garantisce il bilancio dell’amministrazione comunale con il mutuo, della durata di venti anni e che verrà rimborsato con 40 rate semestrali. Sulla base del protocollo sottoscritto da palazzo Sforza all’atto dell’ammissione del progetto dell’asilo al programma del Pnrr sono state accettate scadenze non derogabili: aggiudicazione dei lavori attraverso la gara di appalto da espletare entro il 31 maggio 2023, consegna dei lavori entro novembre 2023 e ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre del 2025. La pratica del nuovo asilo di San Marone è stata accompagnato da incarichi affidati dal Comune a privati, per un totale di 125.000 euro: progettazione 95.000 euro (architetto Marcello Santini di Civitanova), progettazione antincendio 11.352 euro (studio tecnico Natali e Parolisi di Macerata), progettazione del piano acustico 3.555 euro (studio M. Arch. Eng. Stp di Recanati), relazione geologica 12.025 euro (Stefani Pierucci di Colmurano), prove geologiche e geotermiche 3.046 euro (studio Dive Snc di Pierucci e Rossi di Colmurano).