Asilo, sbloccati i lavori. Ma per l’avvio resta chiuso

Mentre rallentano i lavori per la realizzazione della mensa nella materna di via Guerrazzi, si sblocca lo stallo all’asilo di via Saragat, ma non sarà pronto per l’avvio della stagione scolastica. L’amministrazione ha approvato il 29 agosto il progetto di variante per la messa in sicurezza, la riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’edificio, dove i lavori si erano fermati mesi fa per la necessità di effettuare modifiche in corso d’opera, in particolare dovute al rinvenimento di tracce di amianto nella pavimentazione, e per altri problemi che hanno richiesto cambiamenti al progetto originario. Cantiere chiuso dal febbraio scorso e ora l’ok della giunta che libera le ulteriori risorse necessarie, circa 100.000 euro, ne consentirà la riapertura.

Il progetto esecutivo era stato approvato nell’aprile del 2023, per una spesa complessiva di 1.400.000 euro finanziata nell’ambito del Pnrr e di cui 490.000 vengono dal Fondo Opere Indifferibili. Gli imprevisti emersi una volta iniziati i lavori hanno imposto una perizia di variante, approvata nell’ultima seduta di giunta. Quelli di maggior rilievo sono stati diciassette. Secondo il cronoprogramma legato alla accettazione del parte del Comune di Civitanova dei fondi del Pnrr il cantiere dovrà essere tassativamente chiuso entro il 31 dicembre 2025. Sempre in via Saragat, nella scuola primaria San Giovanni Bosco verranno effettuati lavori su segnalazione inoltrata all’ufficio tecnico comunale dalla direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo di Via Regina Elena, relativamente alla necessità di dividere due aule al piano terra e di fonderne due al primo piano per migliorare la fruibilità degli spazi e per una spesa di 10.000 euro. Invece, per la materna di via Guerrazzi, da quanto denunciato da Francesco Micucci (del Pd) che ha presentato una interrogazione consiliare, le modifiche progettuali per intervenire sugli spazi della mensa scolastica non avrebbero ancora ricevuto il via libera del Ministero.

Lorena Cellini