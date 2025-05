Asma, seguiti oltre tremila pazienti. Visite gratuite per adulti e bambini

Oggi è la giornata mondiale dell’asma, malattia da cui in Italia sono affette 3,5 milioni di persone. Un numero importante che trova riscontro anche nella realtà dell’Ast di Macerata, visto che l’Unità Operativa di Allergologia dell’ospedale di Civitanova, diretta da Stefano Pucci che guida una squadra di specialisti di elevata professionalità, segue almeno tremila pazienti asmatici. Di questi un centinaio sono con asma grave, e vengono monitorati e inseriti nel progetto nazionale Sani (Severe asthma network Italy) di cui l’Allergologia di Civitanova fa parte, referente la dottoressa Simona D’Alò.

"Da alcuni anni aderiamo a Asma Zero Week, un evento nazionale che quest’anno si svolge dal 12 al 16 e dal 26 al 30 maggio con visite gratuite nel nostro reparto, prove di funzionalità respiratoria e valutazione dello stato della malattia. Un’iniziativa che registra una grande partecipazione", evidenzia Pucci. Nei prossimi giorni saranno resi noti i giorni e gli orari specifici, nonché le modalità per effettuare la prenotazione. Si può già prenotare, invece, telefonando al numero 0733-2572080, dalle 9 alle 13, per accedere gratuitamente a una visita pneumologica pediatrica e spirometria, nell’ambulatorio dedicato della Pediatria dell’ospedale di Macerata. La direttrice del reparto, Martina Fornaro, infatti, ha aderito alla giornata odierna programmando visite gratuite per martedì 13 maggio, dalle 14.30 alle 19.30, curate da Roberta Piccinini, responsabile del Servizio di Allergologia - Pneumologia Pediatrica.

Per rendere più piacevole l’attesa delle visite, nel giardino antistante l’ingresso della Pediatria sarà allestito uno spazio dedicato ai più piccoli, con i volontari di Nati per Leggere e del Baule dei Sogni. "Per la diagnosi dell’asma, oltre alle prove di funzionalità respiratoria e agli esami strumentali – sottolinea Pucci – vanno indagati altri fattori di rischio attraverso indagini allergologiche e una valutazione rinologica di eventuali patologie concomitanti. In questo modo si riesce a formulare un programma terapeutico personalizzato. Per i pazienti con forme non gravi ci sono da tempo trattamenti efficaci. Chi soffre di asma grave necessita di una combinazione strategica farmacologica e non farmacologica. Oggi la disponibilità di terapie mirate con farmaci biotecnologici ha rivoluzionato il trattamento dell’asma grave e anche per questi pazienti si sono aperti nuovi orizzonti prognostici e la possibilità di controllare la malattia".

Franco Veroli