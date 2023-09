Asola, il vino Ribona premium sul podio

Asola, il vino Ribona premium di Cantine Fontezoppa, ha ricevuto il massimo punteggio dalla nota Guida Bibenda 2024, da sempre considerata tra i più importanti veicoli di comunicazione sul vino. Redatta dalla Fondazione Italiana Sommelier, i suoi critici hanno deciso quest’anno di consacrare con i Cinque Grappoli, massimo punteggio, la Colli Maceratesi Ribona Asola 2019. La cerimonia di consegna avverrà a Roma il 18 novembre, durante la presentazione nazionale delle etichette premiate. Soddisfazione dell’amministratore di Cantine Fontezoppa, Mosè Ambrosi: "I Cinque Grappoli Bibenda per noi rappresentano un momento speciale, ovvero il raggiungimento dell’obiettivo di far conoscere i vini autoctoni delle Marche, che la nostra cantina porta avanti dalla sua nascita". La Ribona è considerato un caposaldo della produzione di Cantine Fontezoppa e Asola è la conclusione di un complesso procedimento che permette di realizzare poco più di 1.200 pregiate bottiglie numerate. "I Cinque Grappoli – continua Ambrosi – sono un sogno che si avvera per Asola di Cantine Fontezoppa e che condividiamo con gioia, perché Asola ci permette ancora una volta di poter raccontare il luogo dove siamo nati". Asola, infatti, prende il nome dal torrente che attraversa una vallata a nord di Civitanova, luogo dove si trovano i filari". Non solo Bibenda per Asola 2019, perché sono recentemente arrivati anche altri attestati di stima come la medaglia Gold ai The WineHunter Award di Merano e i 93 punti di recensione sul portale www.winescritic.com.