Aspettando il Natale, iniziative dell’Anteas per grandi e bambini

"Aspettando il Natale", arriva a Treia l’iniziativa di Anteas Macerata, in collaborazione con il Comune. Da segnare in agenda la data di domani, alle 15 per un programma ricchissimo dedicato a grandi e piccini. Sì potrà passeggiare per le vie del centro storico, ammirando le vetrine addobbate con "coppi dipinti a mano" dal laboratorio artistico dell’Antea. Per essere catapultati in pieno nel clima natalizio, i bambini del Nido "Babylandia" e della scuola dell’infanzia Paladini di Treia vestiranno di luci e colori dei bellissimi alberi di natale, donati dalla cooperativa sociale Meridiana. Seguirà poi un appuntamento speciale, quello con Babbo Natale, previsto per le 17, che avrà un dono per ogni bambino. Prevista anche la castagnata organizzata dagli ospiti della casa di riposo di Treia.