"Aspettavamo la casa popolare da venti anni"

di Francesco Rossetti

"La aspettavamo da venti anni" dicono al Carlino marito e moglie, parte di uno dei tredici nuclei beneficiari degli alloggi popolari di cui ieri, a palazzo Sforza, sono state consegnate le chiavi. "Prima abitavamo in un appartamento, con quattro figli era stretto". Adesso cosa cambia? "Tutto: la nostra é una famiglia monoreddito ed era dura pagare seicento ero al mese d’affitto. La nuova casa ce ne verrà a costare poco più di cento. Comunque, gli assistenti sociali ci hanno sempre dato una grossa mano". Il sorriso è stampato sul loro volto e suona quasi come una liberazione dopo decenni di fatiche. Più o meno lo stesso sentimento che anima una signora: "Io la attendevo da quattordici anni", ricorda soddisfatta mentre abbandona la sala consiliare con in mano la busta contenente le chiavi dell’abitazione, insieme alle altre dodici famiglie. Una giornata di festa. Per questo intervento l’Ente regionale per l’abitazione pubblica (Erap) ha sostenuto una spesa di 45mila euro. Ed é una geografia di alloggi ben spalmata sulla città, da San Marone alla città alta: case popolari in via Napoleone, via Pavese, via del Sole, via Cavallotti, via Virgilio e via Verga. In questo caso, si tratta di otto appartamenti sfitti, assegnati dal Comune sulla base della graduatoria definitiva, nel frattempo scaduta. Gli altri cinque si trovano nel fabbricato di edilizia agevolata in Via Capitano Cagni, anch’essi assegnati da palazzo Sforza sulla base di una graduatoria. Per l’esattezza, gli alloggi "di risulta" che Erap ha rimesso in uso sono quindici, ma a due di loro qualcuno ha rinunciato. "Il nostro è compito sempre più difficile – ammette il presidente dell’ente Saturnino Di Ruscio –, perché andiamo avanti con i soldi degli affitti, che sono calmierati. I nostri uffici sono bravi ad intercettare finanziamenti ma alla politica chiediamo un aiuto in fatto di superbonus, dato che con lo stop molti progetti si sono fermati". In totale, sono 308 le abitazioni che Erap gestisce a Civitanova, cui aggiungere le 24 di proprietà comunale, 27 di edilizia agevolata in una Civitanova in cui si registrano sessanta manifestazioni d’interesse per l’acquisto dei rispettivi alloggi. "L’emergenza abitativa continua a rappresentare una delle questioni sociali più ricorrenti – commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica –: questa consegna mi riempie di orgoglio". "Quella di oggi – conclude l’assessore all’edilizia popolare Barbara Capponi – è una risposta concreta ad un’esigenza vera e sentita da parte della cittadinanza".